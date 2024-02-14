Экс-футболиста и блогера КраСаву объявили в розыск МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Евгений Савин

Экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву) объявили в розыск, следует из базы МВД России. Основанием для соответствующей меры стала уголовная статья.

Евгений Леонидович Савин, 19.04.1984. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщается в ведомственной базе розыска.

В МВД не уточнили, по какой уголовной статье Савин привлекается к ответственности и объявлен в розыск.

Год назад Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей в связи с дискредитацией Вооруженных сил России. В течение года блогер продолжал делать негативные высказывания в адрес российской армии и стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью журналистке Ксении Собчак.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что правоохранительные органы планируют возбудить уголовное дело в отношении терапевта московской поликлиники № 140, которую одна из посетительниц обвинила в дискредитации российской армии. Она заявила, что медик высказалась в поддержку ВСУ и сделала замечание в сторону ее супруга — погибшего участника СВО.

Кроме того, военный корреспондент Юрий Подоляка ранее заявил, что Следственному комитету следует перепроверить высказывания шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруги Аллы Пугачевой на дискредитацию ВС России.