Экс-депутата Госдумы обвинили в убийстве ректора российского вуза «Коммерсант»: следователи обвинили экс-депутата Гаджиева в убийстве ректора ИтиМО

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Следователи обвинили экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова, сообщает «Коммерсант». По данным издания, следствие считает его организатором расправы.

Постановление о привлечении Гаджиева в качестве обвиняемого было вынесено в июне 2023 года. В настоящее время он объявлен в международный розыск, на него заочно наложили арест.

Убийство Садикова произошло 7 июня 2011 года. Его расстреляли около многоэтажного дома, в котором он проживал. На ректора и его племянника, который выполнял функции шофера и охранника, напали у подъезда, убийцы не скрывали лиц. Руководитель вуза и его родственник скончались на месте от полученных травм.

Ранее МВД России объявило Гаджиева в розыск. Об этом стало известно из разыскной базы ведомства. Причиной для данной меры послужила уголовная статья, однако она не уточняется.

Минюст России внес Гаджиева в список иностранных агентов в связи с распространением экс-депутатом недостоверных сведений о действиях ВС РФ, призывами против спецоперации, а также получением поддержки от иностранных информационных площадок.