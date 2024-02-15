Экс-депутата Госдумы Гаджиева объявили в розыск МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Магомед Гаджиев

МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из разыскной базы ведомства. Причиной для данной меры послужила уголовная статья.

Магомед Тажудинович Гаджиев, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщается в базе розыска МВД.

При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно уголовной статье Гаджиев привлекается к ответственности и объявлен в розыск.

Минюст России внес Гаджиева в список иностранных агентов в связи с распространением экс-депутатом недостоверных сведений о действиях ВС РФ, призывами против спецоперации, а также получением поддержки от иностранных информационных площадок. Впоследствии он был исключен из «Единой России» по решению президиума регионального политического совета Дагестанского отделения партии.

Кроме того, Telegram-канал «Два майора» публиковал видеозаписи с Гаджиевым, на которых бывший парламентарий говорит о готовности предоставить информацию об интересующих лицах в обмен на паспорт европейской страны. При этом упоминается, что он находится в Майами вместе с семьей.

Ранее МВД России объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСаву). Год назад он получил штраф на 50 тысяч рублей в связи с дискредитацией Вооруженных сил России, а после интервью журналистке Ксении Собчак стал фигурантом уголовного дела по аналогичной причине.