Экономист раскрыл, что можно ожидать от Белоусова на посту министра обороны Экономист Колташов: Белоусов на посту министра обороны может устранить коррупцию

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Андрей Белоусов

Выдвинутый на должность нового министра обороны России Андрей Белоусов сможет избавить военное ведомство от коррупции, считает экономист Василий Колташов. Как он отметил в беседе с НСН, бывший первый вице-премьер также должен будет придать Минобороны режим строгости.

Белоусов должен будет придать военному ведомству режим строгости и внутреннего порядка. При нем будет решаться вопрос устранения коррупции в ведомстве. Также Минобороны будет не просто ведомством, которое поглощает деньги для обеспечения обороноспобности страны, — объяснил эксперт.

Экономист отметил, что при Белоусове Министерство обороны должно стать ведомством, решающим задачи технологического развития и технического обеспечения. Кроме того, новому министру нужно будет пересмотреть всю систему работы ведомства.

У Белоусова есть экономический образ мысли, готовность упорно работать и принципиальная последовательность, добавил Колташов. Кроме того, бывший первый вице-премьер не является и никогда не был неолибералом, поэтому к нему, скорее всего, не будет вопросов, подытожил эксперт.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что первый вице-премьер Андрей Белоусов, выдвинутый на должность министра обороны России, имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач, что станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине. Он назвал назначение Белоусова исключительно удачным решением.