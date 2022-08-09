Экономика выше «хотелок»: в ГД о призыве Зеленского закрыть въезд россиянам Депутат Белик: Запад предпочел экономические интересы «хотелкам» Зеленского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение турпотока российских туристов ударило по западным государствам, в этой связи никто не будет всерьез рассматривать призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд россиянам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, украинский лидер решил призвать коллективный Запад к охоте на ведьм тогда, когда возглавляемая им страна утрачивает государственность. Депутат считает, что уже никто особо не воспринимает требования, угрозы и сантименты киевского режима, это лишь очередной громкий повод, который подхватят западные и украинские СМИ.

Неонацизм на Украине давно возведен в ранг государственной политики, поэтому очередные абсурдные русофобские заявления Зеленского никого не удивляют. Снижение турпотока российских туристов и так ударило по странам Запада, многие курорты подсчитывают потери, так что страны Запада, уже пострадавшие от антироссийских санкций, не настолько готовы жертвовать собственными экономическими интересами ради хотелок Зеленского, — подчеркнул Белик

Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению украинского лидера, россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». Кроме того, украинский лидер считает, что нужно «призвать к ответственности» вообще всё население России. По его словам, именно оно выбрало нынешнее руководство страны и не считает нужным спорить с его политикой.