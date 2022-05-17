Экономическое «самоубийство»: Путин о действиях стран Европы Путин заявил, что экономическое «самоубийство» – внутреннее дело европейских стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкции стран Евросоюза на нефтегазовых рынках привели к росту цен, дефициту ряда нефтепродуктов и продолжают негативно сказываться на транспорте, промышленности и потребителях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтяной отрасли, сообщили в Кремле. Он подчеркнул, что с российскими энергоносителями в другие регионы мира уйдёт возможность повышения экономической активности ЕС.

Такое экономическое «самоубийство» — это внутреннее дело европейских стран. Россия должна действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов, — сказал российский лидер.

Он добавил, что изменения на рынке углеводородов «носят тектонический характер». По мнению главы государства, вести бизнес по старой модели «представляется маловероятным». Он также отметил, что Россия должна предвидеть дальнейшие «хаотичные шаги» Европы и превращать их в собственную выгоду.

Также российский лидер заявил, что происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой «коллективного Запада», который десятилетия игнорировал обеспокоенности России и поощрял неофашизм. По его словам, Запад пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины.