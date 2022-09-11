Экипаж Ми-35 пресек попытку наступления ВСУ к востоку от Харькова Минобороны России: экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ переправиться через реку Оскол под Купянском

Фото: Минобороны РФ

Экипаж вертолета Ми-35 Вооруженных сил России в составе майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. В Сети появились кадры работы боевой машины. В ходе очередного задания экипаж обнаружил противника и нанес ему огневое поражение.

Экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и Максима Игольникова в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж вертолета «не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны».

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол.