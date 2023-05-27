Отбивший атаку экипаж российского корабля представили к боевым наградам Экипаж атакованного беспилотниками «Ивана Хурса» получит награды

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экипаж корабля «Иван Хурс», отбивший атаку беспилотников в районе Босфора, представлен к боевым наградам, сообщили в Минобороны РФ. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие получат ордена «За морские заслуги» и медали Ушакова.

Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль «Иван Хурс», представлены к боевым государственным наградам, — указано в сообщении МО.

Минобороны до этого сообщило, что утром 24 мая ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс», выполняющий задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции. В ведомстве подчеркнули, что все суда противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. «Иван Хурс» продолжил выполнение поставленных задач.

Позже ведомство показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера в ходе его атаки на корабль.