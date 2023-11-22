«Его никто не спрашивает»: Захарова о гражданском обществе в Финляндии Захарова раскритиковала позицию Финляндии в отношении Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram раскритиковала позицию властей Финляндии по вопросу поддержки Украины. До этого министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что у Финляндии и у ее «свободного гражданского общества» есть сильное желание помочь украинцам. На это Захарова заметила, что тем самым Хельсинки поддерживает «неонацистский режим Украины», а само финское общества об этой поддержке «никто не спрашивает».

Госпожа Валтонен, Вы помогаете неонацистскому режиму. Знайте это и помните! Что касается «свободного гражданского общества», то его в Финляндии никто не спрашивает. Какое же это свободное общество, если его мнение не учитывается при принятии наиболее важных для народа и страны решений? Или я что-то пропустила и референдум о вступлении Финляндии в НАТО все же был? — написала Захарова.

Накануне Helsingin Sanomat писало, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи». После этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на границе с Финляндией, заявила, что Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска. По ее словам, финская сторона пытается переложить на Москву ответственность за свои действия.