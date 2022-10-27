«Эффект достигнут»: Путин о своих словах про мучеников и рай Путин сделал паузу, отвечая на вопрос о своем высказывании о мучениках и попадании в рай

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» прокомментировал свое заявление, сделанное в октябре 2018 года, что «мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай». Модератор мероприятия Федор Лукьянов задал российскому лидеру вопрос: «Мы же в рай не торопимся, правда?». Путин задумался, а некоторые присутствующие в зале засмеялись.

А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут, — ответил Путин.

В 2018 году Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» объяснил свои слова о готовности применить ядерное оружие. Президент сослался на военную доктрину РФ, сказав о неизбежном уничтожении агрессора.

А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют, — отметил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможность применения РФ ядерного оружия.