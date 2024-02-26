«Эффект бумеранга»: Песков предупредил о последствиях санкций против России Песков: санкции против РФ бьют в первую очередь по европейской экономике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Санкции против России бьют в первую очередь по европейской и американской экономике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в очередном пакете рестрикций ничего принципиально нового не было озвучено. Кроме того, российская экономика показала свою устойчивость, добавил он.

Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит. Без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает. Европейская в первую очередь экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены. <...> Страдают и интересы американских компаний, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

На прошлой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. При этом бывший государственный секретарь МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш отмечал, что политика санкций Евросоюза против России скомпрометирована и потерпела сокрушительный провал.

Как объяснил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, экономика России в условиях санкций остается устойчивой из-за больших расходов бюджета на вооруженные силы. По его словам Москва расходует резервы, что в долгосрочной перспективе «будет иметь цену», а страна при этом не сможет пополнить запасы базовых технологий.