«Эффект будет весомым»: Медведев предложил ответ на атаки БПЛА на Москву Медведев призвал выбирать нестандартные цели для ударов ВС РФ на Украине

Фото: АГН «Москва»

Украина не может добиться каких-либо значимых успехов в ходе контрнаступления, поэтому радуется «дутым и иррациональным» победам и ударам по гражданской инфраструктуре, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в ответ Россия должна выбирать нестандартные цели для ударов.

У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. <...> Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. <...> И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов, — написал Медведев.

Вооруженные силы РФ должны атаковать не только хранилища, нефтяные базы и энергетические узлы, добавил он. По словам политика, существует множество других целей, где «эффект будет весомым».

Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым, — отметил он.

Ранее нападение украинских дронов на Москву прокомментировал мэр города Сергей Собянин. По его словам, при атаке БПЛА пострадавших среди жителей столицы нет. Глава столицы добавил, что беспилотники попали по нежилым зданиям.

Как рассказали NEWS.ru очевидцы, при ударе дронов в Москве раздался страшный взрыв. По словам местной жительницы, сперва ей показалось, что звуки доносятся с Красной площади. Она добавила, что жилой дом при взрыве не пострадал.