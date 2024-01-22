Единый реестр воинского учета решили создавать не на базе «Гостеха» Forbes: реестр воинского учета не будут создавать на базе «Гостеха»

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Российские власти отказались от создания реестра воинского учета на базе «Гостеха» — единой платформы для госуслуг и информационных систем органов власти, сообщает Forbes со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Отмечается, что проект придется создавать с нуля с использованием инфраструктурной облачной платформы «Гособлако». Однако это может привести к увеличению сроков реализации.

Реестр воинского учета предполагает наличие сведений, размещение которых на базе «Гостеха» не предусмотрено действующим законодательством, — говорится в сообщении.

В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, говорится, что Минобороны и Минцифры должны организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

Помимо этого, призывать россиян на военную службу в октябре — декабре 2024 года будут через реестр военнообязанных, а разосланные повестки будут отмечаться в отдельной информационной базе, следует из документа. Также Путин поручил Минобороны и Минцифры обеспечить возможность «предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета».