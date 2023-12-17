«Единая Россия» сделала выбор по кандидату в президенты России «Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина на президентских выборах в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Соответствующее решение принято на XXI съезде партии в воскресенье, 17 декабря.

Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое, — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать.

В свою очередь Путин поблагодарил партию за доверие. Он заявил, что она важна для него и значима. Глава государства подчеркнул, что предстоит еще многое сделать для развития России, а впереди стоят исторические задачи, масштаб которых требует объединения усилий и сплоченности всех патриотических сил.

Перед этом, выступая на съезде, Медведев заявил, что партия сделает всё, чтобы Путин одержал безоговорочную победу на предстоящих выборах. Также он выразил уверенность, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено всеми членами фракции.