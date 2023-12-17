«Единая Россия» провела ротацию членов высшего совета партии Медведев: в высшем совете ЕР сменили 13 членов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Партия «Единая Россия» провела ротацию членов высшего совета, сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Перестановки затронули 13 человек. В частности, в совет были выбраны глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ставлю на голосование, кто за избрание в высший совет партии предложенных кандидатур, прошу голосовать. Кто против, воздержался? Решение принимается, поздравляем коллег, избранных в состав высшего совета партии, — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что состав высшего совета также пополнили главный врач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадим Бережной, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Покинули совет бывший зампред правительства РФ Максим Акимов, член Совета Федерации Олег Кувшинников, доктор медицинских наук Александр Чухраилов и другие представители партии.

Кроме того, «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Глава государства поблагодарил партию за доверие.