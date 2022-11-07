«Единая Россия» приостановила членство владельца сгоревшего «Полигона» «Единая Россия» приостановила членство Мирзоева — владельца сгоревшего в Костроме «Полигона»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Ихтияра Мирзоева — депутата Костромской областной думы и владельца сгоревшего в Костроме кафе «Полигон», сообщила пресс-служба партии. В ЕР подчеркнули, что это было сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления парламентария.

Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», — говорится в заявлении.

Комиссия ЕР по этике приняла к сведению тяжелые последствия пожара и последующий широкий общественный резонанс. В связи с этим были вынесены рекомендации.

Решение единороссов прокомментировал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Прежде он призывал исключить Мирзоева из ЕР, если будет доказана его вина.

Как я и говорил, никакой «неприкосновенности» у депутата Костромской облдумы Мирзоева нет и быть не может. Если в случившейся трагедии есть часть его вины — будет отвечать, — подчеркнул Хинштейн.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места происшествия.

Ранее стало известно, что семьи погибших при пожаре в «Полигоне» получат выплаты в размере 100 тысяч рублей из резервного фонда региона. В связи с трагедией 7 ноября в области был объявлен траур.