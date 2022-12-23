E1.RU: Путин отменил визит в Нижний Тагил

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отменил визит в Нижний Тагил, сообщает E1.RU со ссылкой на источники. По информации издания, кортеж главы государства готовят к отправке из Екатеринбурга.

Причины вероятной отмены визита не уточняются.

Сообщается, что власти Нижнего Тагила тщательно готовились к приезду Путина — дороги по предполагаемому маршруту президента вычистили, учебным машинам запретили появляться на улицах и отменили открытие елки в Дзержинском районе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Подъёму», что эта поездка не анонсировалась как запланированное в графике мероприятие, поэтому ожидать её и не следовало.

Ранее сообщалось, что водителям общественного транспорта в Екатеринбурге запретили продолжать движение и высаживать пассажиров при приближении колонны Путина. В мэрии города заявили, что администрация не имеет отношения к распоряжению.

На прошлой неделе Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Там глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими, а также заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности выслушать предложения, касающиеся действий на Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе.