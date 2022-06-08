«Джен, вернись!»: Захарова оценила слова Жан-Пьер об экономике США Захарова иронично попросила Джен Псаки вернуться на пост спикера Белого дома

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что экономика США сейчас «в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории». Дипломат иронично попросила вернуться на должность пресс-секретаря администрации Джо Байдена Джен Псаки, которая была известна безапелляционными и критическими заявлениями о России.

Жду комментария Трампа и удачно подобранного им по этому случаю эмодзи. От себя добавлю: Джен, вернись, мы всё простим! — написала Захарова.

13 мая Псаки провела последний брифинг в администрации главы Байдена. Она поблагодарила президента США и первую леди за оказанное доверие и чуть не расплакалась.

Ей на смену пришла Жан-Пьер. Во время приветственной речи она заявила, что является «лесбиянкой и черной». В первые дни на новой должности ее уже успели несколько раз раскритиковать — за опоздание на первый брифинг, за слова о «росте цен имени Путина» и за неудачный ответ на вопрос в финансовой сфере.