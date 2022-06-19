«Газ не пахнет»: Джабаров высмеял Санду за запрет российского ТВ Сенатор Совфеда РФ Джабаров высмеял запрет в Молдавии российского ТВ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Владимир Джабаров

Первый зампред международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров высказался в своем Telegram-канале по поводу решения властей Молдавии о запрете российских новостных и аналитических программ. Он отметил, что несмотря на бойкот телевидения из РФ, газ в республику продолжает поступать по льготным ценам. Он предположил, что для президента Майи Санду голубое топливо «не пахнет».

Странно получается, военные фильмы из РФ и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам, — написал Джабаров.

Накануне президент Молдавии Майя Санду утвердила закон о запрете российских новостных программ. Об этом заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу. По ее словам, события вокруг Украины вынуждают Кишинев принимать жесткие меры.

2 июня молдавские власти одобрили запрет на ретрансляцию программ из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В этот список в том числе входит Россия.