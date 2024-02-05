Джабаров призвал Францию «замолчать с позором» после вызова посла РФ Сенатор Джабаров обещал Франции жесткий ответ на вызов российского посла

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Франции следует «усесться и замолчать с позором» за поставку своих наемников на Украину, а не высказывать России претензии, это абсолютно мерзкое поведение, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, МИД России жестко ответит на выходки французской стороны.

Есть такая русская поговорка: наглость — второе счастье. Нет чтобы усесться и замолчать с позором, что они поставляют наемников, а Франция — страна, где наемничество официально запрещено. Они прибыли на Украину убивать русских солдат и гражданских лиц, а мы должны перед ними оправдываться. Я уверен, что ответ будет жестким, МИД России жестко ответит на эти выходки французов. Абсолютно мерзкое поведение, — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Франции вызовет российского посла в Париже Алексея Мешкова из-за гибели двух граждан страны на Украине, еще трое получили ранения. О гибели двоих французских волонтеров также заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он заявил, что иностранные граждане погибли в результате взрывов в городе Бериславе, находящемся под контролем ВСУ. В свою очередь Минобороны РФ в конце января сообщило о ликвидации 60 наемников, основу которых составляли французы.