Поскольку Евросоюз начал «техническую работу» по передаче Киеву доходов от активов России, необходимо активизироваться в вопросе западных активов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил надежду, что эти вопросы уже проработаны
Я надеюсь, что все эти вопросы [судьба западных активов] уже проработаны. Если Запад реально пойдет на этим меры, тут же получат ответные и не менее болезненные. Нужно активизировать работу, — подчеркнул Джабаров.
Ранее вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. По его словам, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.