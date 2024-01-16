Джабаров призвал активизировать работу по судьбе западных активов в России Сенатор Джабаров: необходимо активизировать работу по западным активам в России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Владимир Джабаров

Поскольку Евросоюз начал «техническую работу» по передаче Киеву доходов от активов России, необходимо активизироваться в вопросе западных активов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он выразил надежду, что эти вопросы уже проработаны

Я надеюсь, что все эти вопросы [судьба западных активов] уже проработаны. Если Запад реально пойдет на этим меры, тут же получат ответные и не менее болезненные. Нужно активизировать работу, — подчеркнул Джабаров.

Ранее вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к реализации предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. По его словам, в настоящее время ведутся технические работы по данной инициативе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о передаче замороженных российских активов Киеву справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.