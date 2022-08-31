Джабаров осудил Киев за санкции против патриарха Кирилла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что правительство Украины, которое ввело санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, продало душу Дьяволу. Политик также осудил меры, которые были приняты Киевом в отношении еще семи представителей РПЦ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Правительство Украины одобрило введение санкций против Патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Санкции против Главы Церкви, Великой Православной Церкви могут позволить себе люди, продавшие души Дьяволу, — написал Джабаров.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) потребовала в конце июля от патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики. Он выразил мнение, что из-за вводимых ограничений разрушаются международная экономическая торговая система, а также «нарушаются привычные связи и вклады».