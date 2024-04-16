Джабаров оценил приглашение России на юбилей высадки в Нормандии Сенатор Джабаров: Россия рассмотрит приглашение на юбилей высадки в Нормандии

Фото: Совет Федерации РФ

Владимир Джабаров

Решение ехать или не ехать на юбилей высадки в Нормандии будет принимать политическое руководство РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он добавил, что получить такое приглашение — «это нормально».

Зависит от уровня приглашения, кого хотят пригласить. Это нормально, что они приглашают. Решение ехать туда или нет будет принимать политическое руководство страны. В современном мире все настолько зыбко и опасно, что может быть не обеспечен достаточный уровень безопасности. Нужно все внимательно и тщательно взвесить. И потом — не обязательно участвовать очно. Можно участвовать в режиме ВКС. Все это рассмотрит руководство РФ, — заявил он.

16 апреля стало известно, что Франция намерена пригласить Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки войск союзников в Нормандии. Как отмечается, президент республики Эммануэль Макрон может официально объявить об этом.

В Кремле после этого заявили, что президент Владимир Путин не получал приглашения на мероприятие. Также сообщалось, что Путин на празднование, которое запланировано на 6 июня, не будет приглашен «с учетом обстоятельств».