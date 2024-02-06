Джабаров обвинил Швецию во лжи из-за расследования по «Северным потокам» Джабаров: США запретили Швеции раскрывать результат расследования диверсий на СП

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Власти Швеции заявляют об отсутствии информации в рамках расследования о взрывах на российских трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», однако она есть, сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, США запретили Швеции раскрывать результаты разбирательства, поскольку они в таком случае укажут на причастность Вашингтона и их пособников.

Они (власти Швеции. — NEWS.ru) уперлись в то, что у них нет информации. На самом деле она есть. <...> С нами не делятся результатами расследования, от нашей помощи отказались демонстративно. Это говорит о том, что хозяева из Вашингтона запретили это делать. Теперь все понятно, кто является заказчиком, — заявил Джабаров.

Ранее обозреватели Süddeutsche Zeitung опубликовали материал, в котором говорится о намерении Швеции объявить о конце расследования по терактам на «Северных потоках». По словам авторов немецкой газеты, это связано с тем, что шведская прокуратура не смогла установить причастных ко взрывам на трубопроводах.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва не оставит без внимания ситуацию с диверсиями на «Северных потоках» и не даст виновным избежать ответственности. По его словам, в ином случае мир пройдет через черту, после которой будет допустимо совершать теракты на трансграничной инфраструктуре.