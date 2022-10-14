Джабаров: без Starlink ВСУ не смогут наводить вооружения

Фото: Министерство обороны Украины

Решение американского бизнесмена Илона Маска прекратить оплату обслуживания системы Starlink на Украине станет серьезным ударом по обороноспособности страны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВСУ не смогут наводить вооружения по координатам, предоставляемым спутниками.

Для Украины это будет мощный удар для обороноспособности страны. <...> Это только начало, там все-таки частная компания, и хотя она все делала по просьбе Пентагона, но, тем не менее, это не могло так долго продолжаться, — сказал Джабаров.

По мнению законодателя, бесконечная «халява» для Украины вечно продолжаться не может. Он добавил, что и на Западе начинают задумываться, нужно ли тратить столько средств «непонятно во имя чего».

Ранее компания Маска SpaceX заявила, что более не в состоянии оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. В Пентагон поступила просьба взять эти расходы на себя.

Позднее сам бизнесмен подтвердил, что SpaceX больше не может финансировать работу Starlink на территории Украины. Миллиардер написал в Twitter, что всего лишь «следует совету» обматерившего его бывшего киевского посла в ФРГ Андрея Мельника. Тот предложил Маску «отстать».