«Дырку от бублика»: в Госдуме ответили на требования Киева о репарациях Депутат Госдумы Шеремет назвал «бредом сумасшедших» требования Киева выплатить репарации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «бредом сумасшедших» требования Украины к России о выплате репараций за СВО. Речь идет о заявлении главы украинского Минюста Дениса Малюськи о том, что Киев намерен добиться от России $300 млрд «репараций», пишет РИА Новости.

Все это очередной бред сумасшедших. Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России, — прокомментировал запросы киевских властей политик.

Депутат уверен, что чем быстрее падет преступный киевский режим, тем быстрее Украина вернется к нормальной жизни. А гарантировать развитие и процветание страны может только Россия, уверен Шеремет.

Западным странам она нужна исключительно как плацдарм и буферная серая зона, в которой жизнь людей ничего не стоит, — добавил политик.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Россия должна на продолжительное время лишиться преимуществ от участия в мировой экономике. Она также отметила, что Москва должна заплатить репарации из-за специальной операции на Украине.