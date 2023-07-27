Двух украинских агентов приговорили к 15 годам колонии за шпионаж

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Двух украинских агентов приговорили к 15 годам колонии за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. Злоумышленников задержали в 2022 году.

Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2022 году Федеральной службой безопасности Российской Федерации они были задержаны по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации, — говорится в сообщении.

27 июля в Приморском крае были задержаны три украинских диверсанта, которые планировали устроить теракт на военном аэродроме. Одному из них было обещано вознаграждение в размере $200 тысяч. Задержанные входили в состав диверсионной группировки, созданной украинской разведкой дистанционно в Красноярске. Ее участниками были 13 человек, все они арестованы.

Они планировали вывести из строя два самолета Су-35С на военном аэродроме. Они намеревались заложить в воздухозаборных шахтах истребителей горючую смесь и фейерверки и поджечь. Теракт был предотвращен силовиками. По словам одного из диверсантов, он действовал, не задумываясь о последствиях, и верил в свою безнаказанность. Мотивом было получение крупного вознаграждения.