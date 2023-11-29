«Двойные стандарты»: Небензя сравнил отношение Запада к Газе и Украине Небензя: разное отношение Запада к Газе и Украине — это двойные стандарты

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Разница в отношении Запада к палестино-израильскому и украинскому конфликтам указывает на двойные стандарты, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, судьба палестинского населения гораздо менее интересна для западных чиновников с точки зрения «внутриполитических очков».

Откровенные двойные стандарты западных делегаций в отношении палестинского народа. Сколько раз западные делегации запрашивали заседания Совета Безопасности по Украине? Ответ — как минимум дважды в месяц... Сколько раз упомянутые делегации запрашивали заседания Совбеза по ближневосточному вопросу? Ноль, — констатировал он.

Постпред России добавил, что двойные стандарты Запада «во всей красе» наблюдались и в ситуации с миграционным кризисом в ЕС. В то время как украинским беженцам дали всевозможные льготы, беженцев из Африки и с Ближнего Востока «держат в лагерях в нечеловеческих условиях», подчеркнул дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов. При это он подчеркнул, что у конфликтов в секторе Газа и на Украине есть отличия.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала апологетикой трансгуманизма заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о бессмысленности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа при продолжении там боевых действий. Она поинтересовалась у коллеги, считает ли он также бессмысленным оказывать врачебную помощь и любить «того, кто завтра умрет».