«Двойные стандарты»: Лавров о недопуске к расследованию по СП-1 и СП-2 Лавров назвал двойными стандартами недопуск России к расследованию терактов на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил двойными стандартами решение Швеции не допускать Москву к расследованию ЧП на «Северных потоках». В эфире телеканала «Россия 1» он предположил, что Запад опасается, как бы российская сторона не узнала правду о произошедшем.

Министр подчеркнул, что «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются собственностью России. Запад проводит расследование нанесенного газопроводам ущерба, но не хочет допускать к нему собственника, «чтобы, не дай бог, мы не узнали правду, наверное».

При этом было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты, пожалуйста, — сказал Лавров.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Дания уведомила Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал подрыв на «Северных потоках» актом международного терроризма. Он заявил, что последствия диверсии могут быть существенными для населения Европы.