Движение по Крымскому мосту остановят 19 декабря 19 декабря из-за ремонтных работ остановят движение по Крымскому мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор

19 декабря на несколько часов будет приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о временном запрещении движения по мосту грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше полутора тонн. Ограничение распространяется как на порожние автомобили, так и на машины с грузом. Сроки действия запрета в ведомстве не назвали, указав, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

5 декабря было открыто движение на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста. Полный его ремонт после взрыва осенью предполагается завершить к концу декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.