Дроны ВСУ атаковали белгородское село Долгое и подорвали машину Гладков сообщил об атаке двумя дронами на село Долгое

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали двумя дронами-камикадзе село Долгое Валуйского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без жертв, от взрыва загорелась машина.

В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали. Второй дрон упал на одну из улиц с последующей детонацией. Обошлось без последствий, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что количество пострадавших при обстреле ВСУ белгородского поселка Разумное увеличилось до четырех человек. Стало известно, что множественные осколочные ранения получил 15-летний подросток. Перед этим сообщалось о трех пострадавших. Под огонь попали в том числе подросток и его мать, они находятся в тяжелом состоянии, уточнил глава региона.

До этого в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как уточнили в ведомстве, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.