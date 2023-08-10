Два Ту-160 совершили полет над Баренцевым морем Минобороны РФ сообщило о полете Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря

Фото: МО РФ

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили воcьмичасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Отмечаетcя, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВКC России.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около 8 часов, — говорится в сообщении.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин указал, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые два по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.

В январе два стратегических бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь») выполнили плановый десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Летчики дальней авиации ВС РФ выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, а также над Черным и Балтийским морями, Тихим океаном.