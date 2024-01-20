Два района ХМАО войдут в состав Арктической зоны Березовский и Белоярский районы ХМАО войдут в состав Арктической зоны

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Статуя оленя в парке напротив отеля «Карибу» в Белоярском

Кабмин России в ходе заседания 18 января одобрил законопроект о расширении границ арктической зоны, в которую войдут два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа, — Березовский и Белоярский. На сайте правительства уточняется, что это позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании 18 января подчеркнул, что эти муниципалитеты обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких секторах экономики, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике и туризме. Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны, сказал он.

В конце декабря США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. К территории государства хотят добавить миллион квадратных километров. Власти заверили, что развитие «затрагивает географию, а не ресурсы». Также в Госдепартаменте отметили, что новые границы «не создают территориальных споров с Россией».