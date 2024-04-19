Два десятка «Вампиров», БПЛА и ракеты ATACMS атаковали Россию МО России: средства ПВО сбили 25 снарядов Vampire, три БПЛА и три ракеты ATACMS

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Украинские вооруженные силы попытались атаковать объекты на территории России, ударив по Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ. Согласно данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три беспилотных летательных аппарата. Кроме того, над акваторией Черного моря были сбиты три оперативно-тактических ракеты ATACMS.

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Атакмс», — заявили в министерстве.

Ранее над акваторией Черного моря неподалеку от Крыма заметили американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12. Он кружил над российскими водами, когда Вооруженные силы Украины ударили по аэродрому на полуострове. В общей сложности полет дрона длился 19 часов, при этом беспилотник несколько раз выключал транспондер. Минобороны России не комментировало данную информацию.