«Душевное нездоровье?»: Захарова о словах Быкова об «убийстве русских» Захарова усомнилась в «душевном здоровье» Быкова после его слов о русских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее назвал Федора Достоевского «главной бедой 19 века» и обвинил его в «начале русского фашизма». Комментируя слова Быкова о том, что он не имеет претензий к ВСУ из-за убийства русских, дипломат задалась вопросом, что это, «обыкновенное предательство или душевное нездоровье?».

Напомню, именно Дмитрий Быков назвал Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и обвинил его в «начале русского фашизма». Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье? — написала Захарова.

Ранее Быков в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), который те вели от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что ему обидно, когда от рук солдат ВСУ гибнут русские. В то же время он поспешил заверить, что не намерен предъявлять Киеву претензии по этому поводу.

Ранее Быков опубликовал видеоролик, в котором сравнил Россию с Третьим рейхом и обещал русскому народу гораздо более «кровавое падение, чем в гитлеровской Германии». В ответ на это высказывание первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что подобные сравнения может делать либо предатель, либо ненормальный человек.