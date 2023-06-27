Думский комитет рекомендовал принять закон о трудовом воспитании школьников

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников, передает РИА Новости. Этот документ предлагает обязать школьников участвовать в общественно полезном труде.

Законопроект был подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой в мае. Он направлен на воспитание в школьниках трудолюбия, уважения к труду и его результатам. Все установленные нормативы должны соответствовать возрастным и психофизическим особенностям детей.

В этом же документе предлагается дополнить принципы государственной политики в образовании пунктом о единстве обучения и воспитания.

Анонсируя подготовку законопроекта, парламентарии сетовали на то, что школьников перестали привлекать даже к элементарному труду — уборке в классе, дежурству в столовой. В сельской местности ученики больше не работают на пришкольном участке, что в прошлом было основой трудового воспитания.