Призывникам закрыли путь за границу Дума приняла закон о запрете на выезд из России для призывников с повестками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла поправки о запрете выезда из страны для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Трансляция заседания парламентариев доступна на сайте ГД.

В рамках изменения закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» призывникам будет запрещено покидать страну со дня размещения повестки в реестре врученных уведомлений. Решение о запрете выезда призывника из России будет принимать военный комиссариат в день направления гражданину повестки.

Также депутаты приняли поправки к законодательству, предполагающие повышение призывного возраста до 30 лет. Такая граница будет установлена 1 января 2023 года. Нижняя граница сохраняется на уровне 18 лет.

Повышение верхней границы призывного возраста не будет поэтапным. Парламентарии также проголосовали против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста. Ранее предлагалось установить ее на уровне 21 года, вместо 18 лет.

Также приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Должностных лиц будут наказывать штрафом в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы выше — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.