Друзьям и родственникам алиментщиков разрешили гасить их долги Верховный суд разрешил друзьям и родственникам обвиняемых в неуплате алиментов гасить их долги

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Друзья и родственники обвиняемого в неуплате алиментов могут погасить задолженность с его согласия, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает РИА Новости. В инстанции также пояснили, что покупка продуктов, подарки, оплата расходов, если такие действия не носят системный характер не освобождает от уголовной ответственности за это преступление.

Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности, — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что суд может освободить неплательщика алиментов от ответственности только по уважительным причинам, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.

Ранее стало известно, что ЛДПР намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий обязательства государства выплачивать алименты за мобилизованных. Также авторы инициативы считают, что государство должно выплатить долги по алиментам в случае гибели участника СВО.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков считает, что в связи с мобилизацией многие дети могут остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время. Поэтому депутаты предлагают установить ежемесячное пособие в размере суммы алиментов на время участия мобилизованного в СВО и полную выплату долга по алиментам в случае его гибели.