«Другой тип сознания»: Швыдкой об образовании в Африке и Латинской Америке Швыдкой: в Африке есть университеты, не уступающие европейским

В Африке и Латинской Америке есть целый ряд университетов, которые не уступают европейским, рассказал NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ. По его словам, вместе с тем следует учитывать, что речь идет о регионах, в которых совершенно другой тип сознания.

Там есть целый ряд университетов, которые в значительной степени не уступают европейским <...>. При том, конечно же, это страны, которые живут в мифологических сознаниях, это совершенно другой тип сознания, — объяснил Швыдкой.

Европейский рационализм там не является фундаментом, на котором выстраивается интеллектуальная жизнь, отметил он. По словам спецпредставителя президента, тем не менее, политику регионов определяют люди, которые получили хорошее образование на Западе.

Я еще раз повторю, если посмотреть на Африку, то некоторые называют цифру в четыре тысячи университетов на африканском континенте, которые активно развиваются. Мы не говорим, что там есть МГУ или Университет Плюща, но тем не менее, сам подход к образованию и гуманитарному развитию довольно серьезный, — добавил Швыдкой.

Также спецпредставитель президента отметил, что Россия должна сосредоточиться на самой себе, осмыслить проблемы рефлексии по отношению к большому миру. По его словам, надо сменить маркеры и критериальный ряд.