«Других нужно предостеречь»: депутат о возможном выходе Блиновской из СИЗО Депутат Лантратова: решение о выходе Блиновской из СИЗО примут правоохранители

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Решение о выходе из СИЗО блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 1,5 млрд рублей, должны принимать правоохранительные органы, заявила в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. При этом, по ее словам, она всегда сочувствует женщинам, у которых есть дети.

Здесь я, конечно, всегда сочувствую женщинам, у которых есть дети, как мама. При этом я понимаю, что такие решения (о выходе из СИЗО. — NEWS.ru) должны принимать правоохранительные органы. Я как правозащтница, много лет работающая в сфере защиты именно прав человека, прекрасно понимаю, что порой за картинкой на экране, какой-то судебной историей стоит много, чего мы знаем. Это в рамках компетенции других органов. Я на это, к сожалению, влиять точно не могу. Других, конечно, [нужно] предостеречь, — высказалась Лантратова по итогам первого заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.

Мосгорсуд ранее изучил апелляцию от юриста Блиновской и отказал в прошении изменить меру пресечения. Несмотря на обращение подследственной, которая расплакалась во время заседания, суд решил оставить ее под стражей. Блогер заявляла, что у нее болеют дети и, если бы ее вернули под домашний арест, она смогла принести больше пользы.

Ранее на сайте Блиновской запустили «эксклюзивный» марафон от ее имени, который обещает раскрыть все детали уголовного дела в отношении блогера. По словам ее адвоката Елены Сальниковой, сайт взломали злоумышленники, по этому поводу было составлено заявление в правоохранительные органы. Мошенники от лица «королевы марафонов» обещали рассказать подробности о неуплаченных налогах.