«Дрова в топку»: послы РФ в Токио осудили коллег из США за журавликов мира Дипломаты РФ в Токио осудили коллег из США за оригами в поддержку Украины

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Для достижения мира на Украине дипломатам США в Японии следует обратиться к Белому дому, который оказывает военную поддержку Киеву, а не складывать бумажных журавликов, заявили в российской дипмиссии в Токио. Послы из РФ подчеркнули, что Вашингтон продолжает подбрасывать дрова в топку конфликта, передает ТАСС.

Если представители Вашингтона действительно заинтересованы в мире, то логичнее было бы обратиться к своему деятельно поддерживающему Киев белодомовскому руководству, — говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты напомнили, что спецоперация на Украине проводится в соответствии с международным правом, а также со статьей 51 Устава ООН. Послы рекомендовали американским коллегам изучить этот документ и «восполнить пробелы» в понимании итогов Второй мировой войны, в частности в вопросе российского суверенитета над южными Курилами. Таким образом посольство РФ отреагировало на передачу главой дипмиссии США в Токио Рамом Эмануэлем украинскому послу Сергею Корсунскому бумажных журавликов, которых сложили американские дипломаты «во имя скорейшего мира».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США действительно хотят победы Украины, а не пытаются с помощью украинского конфликта ослабить Россию. Иначе, отметил глава государства, он бы разочаровался в людях.