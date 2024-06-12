Дрон ВСУ засекли над российским регионом Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России с помощью беспилотника, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили дрон противника над Белгородской областью.

12 июня около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — уточнили в министерстве.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, у пострадавшей травмированы руки, ноги, а также грудная клетка, женщину увезли медики.

Кроме того, в четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и крыши. В двух многоквартирных домах также выбиты окна, в одном из них линия газоснабжения получила повреждения.

До этого четыре человека получили ранения после подрыва на мине в Шебекино. Губернатор области уточнил, что среди пострадавших трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».