МИД: дрон ВСУ врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил стены

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Один из украинских дронов, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов и повредил стены, два другие упали на комплекс административных зданий станции, следует из комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства. Она предположила, что такого рода террористические атаки Киев совершает по прямому указанию «западных кураторов». По предварительным данным, эти дроны были оснащены взрывчаткой, произведенной в странах Запада, уточнила она.

Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС БПЛА применялись компоненты, поставленные западными странами, — говорится в релизе.

Дипломат отметила, что организаторы таких атак не могли не осознавать серьезные последствия возможной ядерной катастрофы из-за таких действий. По ее словам, для «преступного киевского режима» не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. В связи с этим МИД России призывает другие государства, а также экологические НПО и профильные международные организации решительно осудить действия киевского руководства.

Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран, — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал о попытке ВСУ атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове. По информации канала, один из летательных аппаратов сдетонировал рядом со складом ядерных отходов.

В Минобороны до этого заявляли, что 26 октября были перехвачены украинские дроны в Курской области. По данным ведомства, первый аппарат был нейтрализован в районе 19:30, второй дрон был перехвачен около 21:00 в районе города Курчатова, третий БПЛА был сбит примерно в 23:50.