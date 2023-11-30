Дрон ВСУ сбили в Белгородской области

Фото: МО РФ

В ночь на 30 ноября российские военнослужащие пресекли попытку атаки объектов в Белгородской области украинским беспилотником, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Аппарат сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского БПЛА на хутор Климовое. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали двое бойцов территориальной обороны. Они были госпитализированы с осколочными ранениями.

По словам Гладкова, в тот же день были атакованы еще два населенных пункта области – Мокрая Орловка и Задорожный. Целями дронов были инфраструктурные объекты. В результате налетов местные жители не пострадали.

На прошлой неделе атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Козинка Белгородской области. При взрыве аппарата один мирный житель получил осколочные ранения.