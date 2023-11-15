«Дремлющий вулкан»: Журова об окончании конфликта на Украине без договора Депутат Журова: завершение конфликта на Украине без мирного договора невозможно

Фото: МО Украины

Завершение конфликта на Украине без мирного договора невозможно, такое решение не устроит ни одну страну в мире, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнула, что без заключения договора конфликт будет напоминать ситуацию между Палестиной и Израилем, которая превратились в «дремлющий вулкан».

Это вообще в мире никого не устроит. Зачем нам этот очаг, как палестино-израильский конфликт? Они там договариваются на время, но масштабно не сильно все подписывают. Это все время дремлющий вулкан, он то раз — взорвался, раз — погас, он то засыпает, то просыпается. Кому это нужно? — пояснила депутат.

Журова отметила, что нужно раз и навсегда решить все территориальные вопросы и подписать соглашение, исходя из интересов России и Украины. Только в таком случае, по словам парламентария, конфликт не разгорится вновь, «потому что иначе кто-то всегда захочет этим манипулировать и спекулировать в будущем».

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий. Он добавил, что юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия.