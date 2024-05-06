Драпеко заступилась за обвиняемого в экстремизме артиста Шевчука

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Елена Драпеко

Тому, кто обиделся на слова основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса, заявила в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. По ее словам, с таким же успехом можно подать в суд на некоторых философов. Невозможно заводить уголовные дела каждый раз, когда артист говорит что-то, что не нравится другим, добавила депутат.

Тому, кто обиделся на слова Юрия Шевчука, стоит почитать работы Карла Маркса. Давайте на него подадим в суд и еще на некоторых философов, у которых есть такие завиральные идеи. Невозможно заводить уголовное дело каждый раз после того, как артист скажет что-то, что не понравится другим, — заявила Драпеко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции. По информации канала, в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим». В публикации уточняется, что теперь артисту грозит не только уголовная статья, но и запрет на въезд и концерты в ОАЭ.