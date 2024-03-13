Драпеко выступила против лишения «неопределившихся» звезд заработка Депутат Драпеко: не определившихся с позицией артистов не следует лишать денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Депутат Государственной думы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru заявила, что не поддерживает идею лишать не определившихся с позицией артистов возможности зарабатывать в России. По ее словам, власти уже внесли в российское законодательство все необходимые нормы и они действуют.

Как представители власти мы обязаны следовать закону. Все необходимые нормы мы уже внесли в законодательство, и они действуют. Пока никакой нормы о «неопределившихся артистах» нет, но я бы и вовсе ее не поддерживала. Таким образом мы внедряемся в сознание, нарушаем Конституцию. Человек вправе сам решать, делать ему заявления или нет. Если последовали какие-то публичные заявления артистов, это одно, но они не должны отвечать за то, что сказали дома на кухне, — рассказала Драпеко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артистам, которые выступили против проведения специальной военной операции, а также звездам, не определившимся с позицией и продолжающим отмалчиваться, могут запретить концерты в России. Также их могут лишить авторских отчислений. По его данным, автором соответствующей инициативы выступил глава ФПБК Виталий Бородин.

По данным канала, в список вошли исполнители Александр Ревва и Алла Пугачева, которые высказывались против СВО, а также певица Глюкоза, не делавшая заявлений по этому поводу. Как утверждают авторы, Бородин уже написал обращение в Госдуму, где пояснил, что «вышеперечисленные артисты наживаются на гражданах собственной страны».