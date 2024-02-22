Драпеко раскритиковала проект о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru раскритиковала проект о Дне памяти жертв геноцида советского народа. Она напомнила, что 22 июня в России было объявлено Днем памяти и скорби, и приурочено к началу Великой Отечественной войны. Парламентарий также отметила, что страна одержала победу в той кровопролитной войне.

Я бы не хотела, чтобы такой день у нас был. Он уже есть, 22 июня признан днем памяти и скорби, а победу мы празднуем 9 мая. Правда день начала войны можно было бы объявить днем памяти всех погибших. Однако не в такой формулировке. Все-таки мы победили в той войне, — рассказала Драпеко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что разрабатывает законопроект о Дне памяти жертв геноцида советского народа. По ее словам, в качестве памятной даты может быть назначен день 19 апреля. Это позволит увековечить память пострадавших в годы Великой Отечественной войны от нацистских преступлений, отметила парламентарий.

До этого президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности. Глава государства объяснил это тем, что совершены они были не на полях сражений, а в рамках карательных акций.