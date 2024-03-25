Драпеко назвала выжившим из ума беглого артиста Назарова Депутат Драпеко призвала забыть Назарова после стиха о теракте в «Крокусе»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Уехавшего за границу народного артиста РФ Дмитрия Назарова нужно забыть и никогда больше не упоминать, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. Так она прокомментировала новость о том, что артист сочинил стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» — это ужасная трагедия, и очень жаль, что находятся люди, которые могут насмехаться над этими событиями. Мы, конечно, внесли новые законопроекты, которые не позволяют уехавшим артистам зарабатывать деньги в России. Но для такой личности, как Дмитрий Назаров, лучшим наказанием будет его забыть и никогда больше не упоминать. Мне кажется, что он уже из ума выжил. Его заявления — абсолютная ненормальность, — рассказала Драпеко.

Ранее Дмитрий Назаров опубликовал видео на своем официальном YouTube-канале, где зачитал четверостишие о жертвах теракта в Подмосковье. Артист не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, число которых достигло 137 человек, также он решил не предлагать помощь пострадавшим. Стихотворением он отреагировал на обсуждение депутатами Государственной думы введения смертной казни. По его мнению, траур в стране использовался только для того, чтобы вернуться к вопросу ужесточения высшей меры наказания.