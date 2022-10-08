«Дождемся, что взорвут Кремль»: комитет ГД по обороне о взрыве в Крыму Депутат Соболев о взрыве на Крымском мосту: нужно адекватно отвечать, иначе «нам взорвут Кремль»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Коллективный Запад объявил России войну на уничтожение и ведет ее всеми возможными способами, в том числе и террористическими, таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, если адекватно не отвечать на такие атаки, то можно дождаться, что «нам взорвут Кремль».

Весь коллективный Запад объявил нам войну на уничтожение и ведет ее всеми доступными и недоступными способами, в том числе и террористическими. И если мы не будем адекватно отвечать, то наверное дождемся, когда у нас и Кремль взорвут, — заявил собеседник.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах позже сообщил, что подрыв Крымского моста был специальной операцией Службы безопасности Украины. Представители СБУ официально произошедшее на Крымском мосту пока не комментировали.